Japonya Başbakanı Abe, Avrupa ziyareti gerçekleştirecek

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları’nın Kuzey Kore'nin bölgede oluşturduğu gerginliği azaltmasına rağmen, Shinzo Abe, nükleer ve füze programlarında Pyongyang üzerinde "baskıyı maksimize etme" konusunda ısrar ediyor. Bu nedenle destek almak amacıyla Baltık ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerine bir ziyaret gerçekleştiriyor. Abe sırasıyla Estonya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'yı ziyaret edecek. Bu ülkeleri ilk defa ziyaret edecek olan bir Japon Başbakanı olan Abe, Japonya'dan ayrılmadan önce gazetecilere verdiği demeçte, "Ziyaretimde, Kuzey Kore konusundaki işbirliğimizi ve uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı acil konularda görüşmek istiyorum" dedi. Turunda altı ülkenin başkanlarıyla bir araya gelecek olan Abe, ayrıca 30'dan fazla şirketten temsilcilerin iş ilişkileri geliştirmek için ona eşlik edeceğini belirtti. Abe'nin ziyaret edeceği altı ülke, Çin ile yıllık zirve toplantısı düzenleyen 16 Orta ve Doğu Avrupa ülkesi arasında yer alıyor.

Abe, Çarşamba günü Japonya'ya geri dönecek.