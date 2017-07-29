Japonya’da sağırların kaderini değiştiren aile

44 yaşındaki Kentaro Hayase ile 42 yaşındaki Kumi Hayase’nin yolları ilk kez üniversitede kesişti. Eczacı olmayı hayal eden eşinin üniversitede çok popüler olduğunu ve herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Kentaro, “Etrafta çok fazla rakip vardı, onunla evlenebilmek benim için çok zor oldu” dedi.

Ancak Kentaro için Kumi’nin en öne çıkan özelliği popülerliği değil, hayallerini gerçekleştirme konusundaki hırsı ve mücadeleci kimliğiydi.

Yasağı kaldırttı

Zira Kumi’nin üniversitedeki hayali zorlu bir sürecin ardından gerçeğe dönüşebildi. O dönem, Japonya’da sağırların eczacılık yapmasını engelleyen bir yasa vardı. Kumi, düzenlediği imza kampanyasıyla bu konuda farkındalık yaptı ve sonunda Japonya’daki söz konusu yasanın kaldırılmasını sağladı. Onun ve ona destek verenlerin sayesinde artık Japonya’da sağırlar eczacılık yapabiliyor. Kumi de Japonya’nın ilk işitme engelli eczacısı olarak tarihe geçmenin gururunu yaşıyor. Eşi Kentaro’nun ise, Japonya’daki işitme engelli çocuklara yönelik Japonca işaret dili eğitimi veren özel bir okulu bulunuyor. Kentaro bu sayede ülkesinde bu dili bilenlerin sayısının artmasını sağlıyor.

İkili aynı zamanda milli sporcu. Kumi dağ ve yol bisikletinde, kocası Kentaro ise yol bisikletinde milli formayı giyiyor. Deaflympics 2017 için Samsun’a gelen karı koca, ülkelerindeki faaliyetleri gibi, Samsun’da mücadele ediyor olmalarının da, Japonya’daki sağırlara cesaret verdiğini söyledi.

Hem katılıyor hem de kazanıyor

Samsun’a gelerek kariyerlerinde ikinci kez Deaflympics tecrübesi yaşayan Hayase çifti, 2021 yılındaki oyunlarda da yer almak istiyor. Sofya’da dağ bisikleti dalında elde ettiği bronz madalya başarısını Samsun’da da tekrarlayan 42 yaşındaki Kumi, “Bir sonraki oyunlara 3 yıl 10 ay kaldı, bu benim için uzak bir tarih değil. Yaşımı bahane etmeden çok çalışarak yine bir şeyler elde etmek istiyorum” diye konuştu.

Japon bisiklet takımının en yaşlı üyesi olan 44 yaşındaki Kentaro ise, “Başka branşlarda 50 yaşını aşmış pek çok sporcu gördüm. Bu da bana sadece bir hayatımızın olduğunu bana hatırlattı. Bu nedenle 4 sene sonraki oyunlara ben de katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Samsun’un ev sahipliğinden memnunlar

Türkiye’ye ilk geldiğinde İstanbul, Ankara ve Kapadokya’yı gezen Kumi, Samsun ve insanları için, “Samsun bana uyan bir şehir. İnsanlar bilmediğimiz birçok konuda bize hep yardımcı oluyor” dedi.

Türkiye’ye ilk kez gelen Kentaro ise şehir içinde antrenman yaparken lastiğinin patladığını ve onu gören herkesin yardım teklifinde bulunduğunu anlattı. Kentaro özellikle ineğiyle yanından geçen bir Samsunlunun, onu dilediği yere bırakma teklifinin özellikle hoşuna gittiğini söyledi.