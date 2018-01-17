Diğer
Kategoriler

Kabadüz karayolunda heyelan

Ordu-Kabadüz ilçe karayolunda heyelan meydana geldi.

Kabadüz karayolunda heyelan

17 Ocak 2018 12:43
Kabadüz karayolunda heyelan - Tıkla İzle

Karakiraz Mahallesi Gamburoğlu mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu trafik ekipleri yolun geliş ve gidiş yönlerinde önlem alarak araçların geçişine izin vermedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, heyelan nedeniyle Ordu-Kabadüz karayolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Toprak kaymasının ardından temizleme çalışmalarının başladığını belirten Başkan Kaya,"Karakiraz Mahallesi Gamburoğlu mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu yamaçtan kopan kaya kütleleri yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gece boyunca jandarma, polis ve zabıta ekiplerimiz bölgede bulundular"dedi.

Aynı alanda geçmiş yıllarda da heyelan yaşandığını ifade eden Kaya, "Sabahın erken saatlerinde yolu kapatan toprak ve kaya kütleleri iş makineleriyle temizleme çalışmaları başladı. Karayollarının burada yol yapım çalışması vardı. Havaların düzelmesiyle birlikte aynı alanda yol yapım çalışmaları başlayacaktı. Bu süreçte hızlıca yolu tekrardan ulaşıma açmak için temizleme ve taş duvar yapım çalışmaları yapılacak" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan ilçeye ulaşım Karakiraz Maraşlıoğlu ile Karakiraz Topcuoğlu mevkilerinden sağlanıyor.

Mustafa Bıyık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç