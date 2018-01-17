Kabadüz karayolunda heyelan

Karakiraz Mahallesi Gamburoğlu mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu trafik ekipleri yolun geliş ve gidiş yönlerinde önlem alarak araçların geçişine izin vermedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, heyelan nedeniyle Ordu-Kabadüz karayolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Toprak kaymasının ardından temizleme çalışmalarının başladığını belirten Başkan Kaya,"Karakiraz Mahallesi Gamburoğlu mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu yamaçtan kopan kaya kütleleri yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gece boyunca jandarma, polis ve zabıta ekiplerimiz bölgede bulundular"dedi.

Aynı alanda geçmiş yıllarda da heyelan yaşandığını ifade eden Kaya, "Sabahın erken saatlerinde yolu kapatan toprak ve kaya kütleleri iş makineleriyle temizleme çalışmaları başladı. Karayollarının burada yol yapım çalışması vardı. Havaların düzelmesiyle birlikte aynı alanda yol yapım çalışmaları başlayacaktı. Bu süreçte hızlıca yolu tekrardan ulaşıma açmak için temizleme ve taş duvar yapım çalışmaları yapılacak" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan ilçeye ulaşım Karakiraz Maraşlıoğlu ile Karakiraz Topcuoğlu mevkilerinden sağlanıyor.

Mustafa Bıyık