İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı!

Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı!
Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kazıda kullandıkları iş makinesi ve malzemelere el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabulbaba Mahallesi'nde devriye atarken, ormanlık alan içerisinde iş makinesi palet izine rastladı. Şüphe üzerine izleri takip eden ekipler, ormanlık alan içerisinde E.T., K.D. ve A.K. isimli 3 şahsın 5 metre çapında, 15 metre derinliğinde 2 adet çukur kazdığını tespit etti. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine 3 şahıs, kazıda kullandıkları iş makinesi ve kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına altına alındı. İfadesi alınan şüpheliler, serbest bırakılırken, kazıda kullanılan iş makinesi ve malzemelere el konuldu.

Kazı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.