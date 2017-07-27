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Kadıköy’de Feci Kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce yol kenarındaki trafik levhasına daha sonra ağaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Kadıköyde Feci Kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

27 Temmuz 2017 07:55

Kaza 03.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yunus Özdemir yönetimindeki 34 UL 5610 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında ki trafik levhasına daha sonra ağaca çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü Yunus Özdemir (28) ve Gökhan Çoban (37) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Özdemir’i çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri araçtan çıkartılan Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan diğer yaralı Gökhan Çoban İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sonucu zarar gören ağaç itfaiye yardımıyla yol kenarından sökülerek kaldırıldı. 

Murat Solak


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