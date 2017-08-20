Kadıköy’de muhtemel 11’ler| Fenerbahçe ile Trabzonspor muhtemel 11’ler nasıl?

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe’nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip 88 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, 4’er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 119 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili ekip ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 34 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin toplam 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe’nin ligdeki toplam 119 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan ilk maç 3-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ererken İstanbul’da oynanan ikinci maç ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 20 YILDIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır kazanamıyor. Bordo-mavililer Kadıköy’de en son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skor ile almıştı. Karadeniz ekibi yaptığı son 20 lig maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı ve hiç galip gelemedi.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Dirar, Valbuena, Giuliano, Soldado

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Onur, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Bongonda, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak