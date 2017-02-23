Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraşta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

23 Şubat 2017 23:38

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Yenişehir Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Seydi Keklicek (42) idaresindeki 46 KP 921 plakalı otomobiliyle Kahramanmaraş’a seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı sonra takla attı. Kazada, otomobil sürücü ile birlikte yanında bulunan Hayrunisa Keklicek (9), İkbal Keklicek (13), Kadriye Keklicek (41) ile Fatma Şişman (47) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Etiketler: kahramanmaraş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!