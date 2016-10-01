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Kalem tutan eller, beyaz altın topluyor

Gaziantep’te pamuk hasadı başladı. Okulda kalem tutması gereken eller, tarlalarda pamuk topluyor.

Kalem tutan eller, beyaz altın topluyor

01 Ekim 2016 09:58
Kalem tutan eller, beyaz altın topluyor - Tıkla İzle

Gaziantep’in Araban ovasında üreticinin beyaz altın olarak nitelendirdiği pamuğun hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden işçiler, ellerine giydikleri eldiven ve yüzlerine çektikleri tülbentlerle, dallarındaki pamukları tek tek topluyor. Tarlalarda saatlerce yorulan işçiler, sıcağa rağmen sabırla hasadı topluyor. Yaklaşık 8-9 saat saat çalışan işçiler, günlük yevmiye olarak ise 25-40 TL arasında anlaştığı miktarı alıyor. 

Okul yerine tarlaya koşuyor
Genç ve yaşlıların yanı sıra okul çağındaki kızlar da, sınıfları yerine pamuk tarlalarına gidiyor. Traktörlerle araziye gelen genç kızlar, günlük 25-40 TL arasında yevmiye ile tarlalarda çalışıyor. Okul yerine tarlalara giden kızlar, sıcağa rağmen yaklaşık 8-9 saat boyunca arazide pamuk topluyor. Okul çağındaki kızlar, anneleri, kardeşleri ile birlikte hem harçlıklarını çıkarıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tarlada pamuk toplayan Şerife Yavuz, “Okulu bıraktım. Aile bütçesine katkı sağlamak için buradayım. Çünkü babam da hasta çalışamıyor. Ekonomik nedenlerden okul yerine tarlaya gelmek zorundayım” dedi.

Okul çağındaki iki kızı ile birlikte tarlaya gelmek zorunda kaldığını belirten Türkan Yaşar ise “Sabahın erken saatlerinde tarlaya geliyoruz. Traktörlerle yolculuk yapıyoruz. Zor oluyor ama çalışmak zorundayız. Yevmiye alabilmek için gelmek zorundayız. 2 kızım var, onlarla birlikte geldim. Onlar da okulu bıraktı, tarlada pamuk topluyor. İhtiyaçlarımız var, kazandığımız paralarla bu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuştu.
Rekolte düşük
Pamuk üreticileri de pamuğun rekoltesinin bu yıl önceki yıla göre daha düşük olduğunu belirterek, hasat veriminden memnun olmadığını söyledi. 50 dönüm araziye pamuk eken Mehmet Bilekçi, dönümden 300-400 kilogram hasat yaptıklarını söyledi. Kurak geçen yaz nedeniyle tarlanın yeterli sulanamadığını belirten Bilekçi, kendi imkanları ile açtıkları kuyulardan elektrikle çıkardıkları suyunda pamuk maliyetini arttığını ifade etti. Pamuğun üretici için de çok zahmetli bir ürün olduğunu hatırlatan Bilekçi, “Pamuk, toplayanlar için olduğu kadar üretici için de çok zahmetli bir ürün. Tarlaya, ekimi, sulaması hem zahmetli hem maliyetli oluyor. O kadar emek sarf ettik ama beklediğimiz verim, geçen seneye göre daha düşük. Dönümden 300-400 kilogram pamuk alıyoruz. Pamuğun tonunu da kalitesine göre 1800-2000 bin TL’den satıyoruz” diye konuştu. 

Kazım Uzunöz - Serhat Demir
 

Etiketler: beyaz altın


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