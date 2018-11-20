İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonetin çarptığı bisikletli ölümden döndü

Kamyonetin çarptığı bisikletli ölümden döndü
Kamyonetin çarptığı bisikletli ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı bisikletli şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle ters istikamette seyir halinde olan İ.A. karşı istikametten gelen İ.K. idaresindeki 16 AAD 148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücü yaralandı. İ.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi. 

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.