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Kapadokya’ya mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Kapadokyaya mevsimin ilk karı yağdı

16 Kasım 2016 14:43
Kapadokya’ya mevsimin ilk karı yağdı - Tıkla İzle

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine kış döneminin ilk karı yağdı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında peribacaları güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Nevşehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yeryüzünün en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da bilinen peribacalarına ayrı bir güzellik kattı. Peribacalarının kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kapadokya’yı Samsun’dan ziyarete gelen İsmail Bezseven ve Şeyma Bezseven çifti bölgeye ilk kez geldiklerini ve karlar altında peribacalarının gerçekten son derece büyüleyici bir manzara olduğunu söyledi.  

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR

Etiketler: Kapadokya


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