Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Isparta’da kaldırımda yürüyen bir kadın çatından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesi bir işletmenin reklam tabelasına çarparak kadının yanına düşerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

17 Ocak 2017 11:13
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Isparta’da geçtiğimiz hafta etkili olan ve kent merkezinde 30 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışıyla birlikte çatılarda buzdan sarkıtlar oluştu. Havaların yumuşamasıyla birlikte de kar kütleleri çatılardan düşmeye başladı. Hastane Caddesi’ndeki bir binanın çatısından düşen kar kütleleri tehlike oluşturunca Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri tehlikeye karşı önlem aldı. Ekiplerin vatandaşları sesli olarak uyardığı sırada bir kadın, kaldırımdan yürürken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesi, bir işletmenin reklam tabelasına çarparak kadının yanına düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansırken kadının büyük panik yaşadığı görüldü.

Ferhat Kaya 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!