Isparta’da geçtiğimiz hafta etkili olan ve kent merkezinde 30 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışıyla birlikte çatılarda buzdan sarkıtlar oluştu. Havaların yumuşamasıyla birlikte de kar kütleleri çatılardan düşmeye başladı. Hastane Caddesi’ndeki bir binanın çatısından düşen kar kütleleri tehlike oluşturunca Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri tehlikeye karşı önlem aldı. Ekiplerin vatandaşları sesli olarak uyardığı sırada bir kadın, kaldırımdan yürürken çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesi, bir işletmenin reklam tabelasına çarparak kadının yanına düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansırken kadının büyük panik yaşadığı görüldü.

Ferhat Kaya