Karabükspor Bursaspor canlı izle (Bein Sports Lig TV) Karabük Bursa maç kaç kaç ?

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Bursaspor, sürpriz yaşamak istemiyor

Ligde düşme tehlikesi yaşayan Bursaspor, 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda karşılaşacağı Karabükspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 29 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, son haftalara girilirken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alıyor. 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen rakibine karşı sürpriz yaşamak istemiyor.

Süper Lig’de 20. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 mücadelenin 10’undan Bursaspor galibiyet ile ayrılırken, 6 karşılaşmada ise Karabükspor 3 puana uzandı. Ev sahibi ekibin, ligde Bursaspor’a karşı oynadığı son 10 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alması dikkat çekti.

Karabükspor yenilirse ilk olacak

Mavi-kırmızılı ekip, yarın Bursaspor karşısında sahadan puansız ayrılması halinde bir ilki de yaşayacak. Ligde evinde oynadığı son 4 maçta da sahadan puansız ayrılan Karabükspor, yeşil-beyazlılara karşı da mağlubiyet alması halinde kulüp tarihinde ilk kez evinde 5 maç üst üste yenilmiş olacak.

Son antrenmanı Karabük’te yaptı

Yarınki karşılaşma için Karabük’e dün akşam saatlerinde gelen yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanını da sabah saatlerinde Karabükspor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yan top çalışması yaptı. Timsah, antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Düdük Serkan Çınar’da

Yarın Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Malok.

Karabükspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Karabükspor Bursaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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