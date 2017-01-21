KARDEMİR KARABÜKSPOR 0-0 GALATASARAY

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12'Karabüksporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Lazarevic pas hatası yap ve top Galatasaray'a geçti.

11'de Jong orta sahada İlhan'a faul yaptı. Karabükspor serbest vuruş kullanacak.

10'Karabükspor gole çok yaklaştı. Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında Kerim'in kafa vuruşunu Muslera kurtardı.

9'Selçuk savunmanın arkasına koşu yapan Josue'yi topla buluşturmak istedi ancak zamanında kalesini terk ederek topu Josue'den önce aldı.

8'Gelişen Karabükspor atağında Iasmin Latovlevici uzaktan şansını denedi. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

7'Tanase savunmanın arkasına koşu yapan Yevhen Seleznyov'i düşündü ancak Hakan zamanında araya girdi ve kafayla topu kalecisi Muslera'ya kazandırdı.

6'Sabri'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yasin ortasını yaptı. Onun ortasında savunma Podolski'den önce topu karşıladı.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da orta alanda pas hatası yapıyor.

4'Karabüksporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Tanase sol kanattaki İlhan'ı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

3'Tanase orta alanda Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karabükspor serbest vuruş kullanacak.

2'Dany sağ kanattan hareketlenen İlhan'ı topla buluşturdu ancak İlhan ofsayt pozisyonunda.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim, Dany,, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, İlhan, Lazarevic,, Tanase, Seleznyov.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink

MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER

Şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir ve 2. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını azaltan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı performansını Karabük deplasmanında da devam ettirmeyi hedefliyor.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray 18. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor ile 18. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Karabükspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

18. randevu

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar sahadan 10 kez galip ayrılırken, rakibine 2 kez kaybetti. 5 mücadeleden ise galip taraf çıkmadı. Süper Lig’in ilk yarısında TT Arena’da oynanan mücadeleyi Galatasaray, Eren Derdiyok’un 90. dakikada attığı golle kazandı.

Aslan seriyi bozmak istemiyor

Süper Lig’de son oynadığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, seriyi bozmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarından galibiyetle alırken, Osmanlıspor mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir’in arkasından zirveyi takip ediyor.

Sneijder, Karabük’ü seviyor

Galatasaray’ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, Kardemir Karabükspor maçlarını boş geçmiyor. Sneijder, Karabükspor ile oynanan 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Hollandalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ne çok golü de Kardemir Karabükspor’a attı.

Yasin Öztekin kadroda

Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı karttan sonra yönetim tarafından bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alındı. Kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez lig kadrosunda yer alan Öztekin, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in görev vermesi halinde sahada olacak. Milli futbolcu, Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçında kadrosunda yer almamıştı.

Bruma, deplasmanları boş geçmiyor

Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma, Süper Lig’deki deplasman maçlarında takımını sırtlıyor. Bu sezon Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı 8 maçta 8 golle direkt etki etti. Bu maçlarda 5 gol kaydeden Bruma, 3 asist yaptı.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüney Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy