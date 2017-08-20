Karadeniz’de 'Formulaz' fırtınası

Tarihi 1900’ların başına dayanan geleneksel tahta araba yarışlarının coşkusunu yaşatan Red Bull Formulaz, Karadeniz’de yine genç yaşlı, kadın erkek herkesi Formula 1 heyecanı ile bir araya getirdi. Kendine özgü kuralları, eğlenceli parkuru ve festival havasındaki atmosferiyle Formulaz, Karadeniz’in en iyi tahta araba yarışmacılarının mücadelesine sahne oldu. Yarışlara katılımın en önemli şartı, araçların tamamen tahtadan ve el ile yapılmasıydı. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken ve birbirinden ilginç tasarımlara sahip tahta arabalarla yokuş aşağı olan 1,6 kilometrelik parkurda 60-70 kilometre hıza ulaşıldı.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz’da yarışı ilk üç sırada bitirenler ve en ilginç tasarımı gerçekleştiren yarışmacı ödüllendirildi. Red Bull Formulaz’ın dokuzuncu yılında ilk kez kadınlara özel bir yarışma da yapılırken, kadın yarışmacılar da kıyasıya yarıştı.

Etkinliğin bu yılki özel konuğu ünlü oyuncu Yunus Günçe idi. Yarışma sonrası düşüncelerini dile getiren Günçe, “Atmosfer şahane, bir defa isimden başlayan bir tatlılık var. Özünde eğlence var, her ne kadar bir yarışma olsa da. Her şey organik, çünkü insanı organik. Frensiz bir arabayla yarışmak büyük bir heyecandı. Bu başka bir yerde yaşayamayacağınız bir deneyim. Bu yarış Karadeniz insanının karakter özellikleriyle örtüşüyor. Hayatımın en keyifli günlerinden birini yaşadım” şeklinde konuştu.

Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, “Tunca beldesinde 9.’su yapılan Formulaz yarışları her yıl olduğu gibi yine görkemli bir şekilde geçiyor. Bundan sonraki süreçte etkinliği ulusal boyuta çıkartmak istiyoruz. Ayrıca yarışların sponsoru olan Red Bull’a bu tür organizasyonlar yaptığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ise “Tunca beldemizde her yıl olduğu gibi bu senede Formulaz yarışlarını yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi Türkiye’nin her yerinden beldemize insanlar yarışlar için geliyorlar. Bundan sonraki süreçte amacımız Formulaz yarışlarını ulusal düzeye taşımaktır” diye konuştu.

Kubilay Ateş