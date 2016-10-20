Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Karbonat diş beyazlatır mı? Karbonat ve Limonla diş beyazlatma

Karbonat diş beyazlatır mı? Karbonat ve Limonla diş beyazlatma

Pahalı ürünler kullanmadan, tonlarca para harcamadana dişlerinizi beyazlatmaya ne dersiniz?

Karbonat diş beyazlatır mı? Karbonat ve Limonla diş beyazlatma

20 Ekim 2016 15:06

Karbonat ve limon dişten çay, kahve, sigara ve diğer lekeleri giderir, beyaz dişlere kavuşmanızı sağlar.

Karbonat ve limon suyu ile diş beyazlatma

Küçük bir kapta yarım tatlı kaşığı karbonatı birkaç damla su ya da limonla karıştırın. Dişinize sürmeden önce macun kıvamına geldiğinden emin olun. Parmaklarınızla ya da diş fırçasıyla dişlerinize uygulayabilirsiniz.  Dişteki lekeler için uyguluyorsanız, macunu doğrudan lekeye sürün ve yaklaşık 2 dk bekletin. Bulaşıklarda olduğu gibi bazı yağlar ovalama gerektirir. Dişinizdeki leke için de bu geçerlidir. Parmağınızla ya da diş fırçası ile ovabilirsiniz.

Şayet dişlerinizi tamamen beyazlatmak istiyorsanız, diş fırçanızı karbonat dolu kaba batırın, fırçanın tüm kıllarını karbonat macunu kaplasın. . Bir iki dakika dişlerinizi fırçalayın. 2 dakikadan uzun fırçalama yapmayın çünkü karbonat aşındırıcı özelliğiyle dişlerinizi aşındırabilir. Yanlamasına değil de yukarı-aşağı fırçalamaya özen gösterin. Karbonatı tükürün ve ağzınızı suyla çalkalayarak durulayın. Bir veya iki hafta boyunca bu işlemi gün aşırı tekrarlayın. Birkaç gün içinde diş beyazlığınızda az bir fark göreceksiniz. Birkaç haftada bu fark önemli ölçüde olacak. Birkaç haftadan sonra bu uygulamayı iki gün arayla yapın. Bunu haftada 1 ya da 2 ye düşürmelisiniz çünkü karbonatın aşındırıcı özelliği vardır.

Haberin devamı için tıklayınız>>>

Etiketler: karbonatla diş beyazlatma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!