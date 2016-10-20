Karbonat ve limon dişten çay, kahve, sigara ve diğer lekeleri giderir, beyaz dişlere kavuşmanızı sağlar.

Karbonat ve limon suyu ile diş beyazlatma

Küçük bir kapta yarım tatlı kaşığı karbonatı birkaç damla su ya da limonla karıştırın. Dişinize sürmeden önce macun kıvamına geldiğinden emin olun. Parmaklarınızla ya da diş fırçasıyla dişlerinize uygulayabilirsiniz. Dişteki lekeler için uyguluyorsanız, macunu doğrudan lekeye sürün ve yaklaşık 2 dk bekletin. Bulaşıklarda olduğu gibi bazı yağlar ovalama gerektirir. Dişinizdeki leke için de bu geçerlidir. Parmağınızla ya da diş fırçası ile ovabilirsiniz.

Şayet dişlerinizi tamamen beyazlatmak istiyorsanız, diş fırçanızı karbonat dolu kaba batırın, fırçanın tüm kıllarını karbonat macunu kaplasın. . Bir iki dakika dişlerinizi fırçalayın. 2 dakikadan uzun fırçalama yapmayın çünkü karbonat aşındırıcı özelliğiyle dişlerinizi aşındırabilir. Yanlamasına değil de yukarı-aşağı fırçalamaya özen gösterin. Karbonatı tükürün ve ağzınızı suyla çalkalayarak durulayın. Bir veya iki hafta boyunca bu işlemi gün aşırı tekrarlayın. Birkaç gün içinde diş beyazlığınızda az bir fark göreceksiniz. Birkaç haftada bu fark önemli ölçüde olacak. Birkaç haftadan sonra bu uygulamayı iki gün arayla yapın. Bunu haftada 1 ya da 2 ye düşürmelisiniz çünkü karbonatın aşındırıcı özelliği vardır.

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