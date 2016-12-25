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Karda bu mağaraya girenler terliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kaplıca merkezi Oylat'ta bulunan mağaraya dondurucu soğukta girenler terliyor.

Karda bu mağaraya girenler terliyor

25 Aralık 2016 10:36
Karda bu mağaraya girenler terliyor - Tıkla İzle

Türkiye genelinde işletmeye açılan 17 mağara arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer alan Oylat Mağarası, 720 metre uzunluğa ve 7-8 metre yüksekliğe sahip. Sarkıt ve dikitleriyle hayranlık uyandıran mağara, kışın en soğuk günlerinde bile ziyaret edenleri terletiyor. Birbirine bağlı iki kattan oluşan mağara menderesli bir profile sahip. Girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümde dar galeriler bulunan ışıklandırmalı mağara, turistlerin daha rahat gezebilmesi için galvanizden en tepeye kadar merdivenlerle döşendi. Yarasa sesleri mağarayı gezerken insana fantastik bir duygu yaşatıyor. 

Birbirinden farklı gelişim ve meteorolojik özelliklere sahip mağarada zengin bir canlı topluluğu yaşıyor. Eksinin altındaki sıcaklıkta ve dışarıda bir metreyi bulan karda mağarayı ziyaret edenler, içerideki sıcaklık sebebiyle terliyor. Mağarada hava sıcaklığının yaz kış aynı olduğu öğrenildi. 

Turistler, “Karda mağarayı ziyaret ettik. Dışarısı çok soğuk olmasına rağmen mağaraya girdiğimizde terliyoruz. Sarkıtlar çok güzel. Bu mağaradan çok etkilendik. Herkesin bu mağarayı ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz” dediler. 

Burak Türker
 

Etiketler: kar, mağara


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