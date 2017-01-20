Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Karabükspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

18. randevu

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar sahadan 10 kez galip ayrılırken, rakibine 2 kez kaybetti. 5 mücadeleden ise galip taraf çıkmadı. Süper Lig’in ilk yarısında TT Arena’da oynanan mücadeleyi Galatasaray, Eren Derdiyok’un 90. dakikada attığı golle kazandı.

Aslan seriyi bozmak istemiyor

Süper Lig’de son oynadığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, seriyi bozmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarından galibiyetle alırken, Osmanlıspor mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir’in arkasından zirveyi takip ediyor.

Sneijder, Karabük’ü seviyor

Galatasaray’ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, Kardemir Karabükspor maçlarını boş geçmiyor. Sneijder, Karabükspor ile oynanan 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Hollandalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ne çok golü de Kardemir Karabükspor’a attı.

Yasin Öztekin kadroda

Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı karttan sonra yönetim tarafından bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alındı. Kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez lig kadrosunda yer alan Öztekin, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in görev vermesi halinde sahada olacak. Milli futbolcu, Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçında kadrosunda yer almamıştı.

Bruma, deplasmanları seviyor

Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma, Süper Lig’deki deplasman maçlarında takımını sırtlıyor. Bu sezon Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı 8 maçta 8 golle direkt etki etti. Bu maçlarda 5 gol kaydeden Bruma, 3 asist yaptı.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüney Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak.

Oğuzhan Ort

