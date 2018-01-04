Diğer
Kategoriler

Kars eksi 15’i gördü

Kars’ta, bahar havası yerini yeniden Sibirya soğuklarına bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu kentte vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve kilimle önlem aldı.

Kars eksi 15i gördü
Kars eksi 15’i gördü - Foto Galeri

04 Ocak 2018 09:12
Kars eksi 15’i gördü - Tıkla İzle

Son günlerin en sıcak kışını yaşayan Karslıların sevinçleri kısa sürdü. Kışın en sert günlerinde bahar havası yaşanan kentte, soğuk hava yeniden yüzünü gösterdi.

Hava sıcaklığı akşam saat 21.00’de eksi 9’u gösterirken, sabah erken saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 15’i gördü. Özellikle sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar ise gece araçlarını soğuktan korumak için halı, kilim, battaniye, branda ne bulduysa araçlarının üzerine örttü. Vatandaşların araçlarının üzerini örtmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Soğuk havanının yeniden etkili olduğu kentte iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 9 dereceyi bulduğu Kars’ta, sabah ise hava sıcaklığı eksi 15 derece ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kars, soğuk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç