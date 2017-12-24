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Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe, beyaz gelinliğini giydi. Hafta sonu güneşin de açmasıyla binlerce kişi zirveye akın etti.

Kartepede hafta sonu yoğunluğu
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu - Foto Galeri

24 Aralık 2017 15:20

Özellikle son 3 gündür devam eden kar yağışı, Kartepe’yi beyaza bürüdü. Zirvede kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, hafta sonunu fırsat bilen binlerce kişi Kartepe’ye akın etti. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’den gelen vatandaşlar zirvede karın tadını çıkarttı. Yüzlerce kişi çocukları ile kızak pistlerini doldururken, bazı vatandaşlar karlar üzerinde piknik yapmayı tercih etti. Zaman zaman ortaya komik görüntüler de çıktı.

İstanbul’dan geldiğini ifade eden Mecit Furkan, “Kartepe’nin güzel olduğunu söylediler. Bizde ilk defa geldik. Eğleniyoruz. Hafta içi iş stresi yaşıyoruz, hafta sonu böyle etkinlikler güzel oluyor” dedi.

İstanbul Üsküdar’dan geldiğini söyleyen Ebu Bekir ise, “Her zaman temiz hava almaya geliyoruz. Spor oluyor. Yakın olduğu için, bildiğimiz için tercih ediyoruz. Bugün 15 kişi geldik. Hep birlikte kayıyoruz” diye konuştu.
Yoğun bir trafik olduğunu ifade eden Ramazan Doğan, “İlk önce otel bölgesine çıktık. Çocuklar ve büyükler eğleniyorlar. İstanbul’da böyle bir doğa yok. Kartepe’ye çıkarken karşılaştığımız manzara harika. Yeşil-beyaz insanı mest ediyor” şeklinde konuştu.

Kartepe’de tüm mekanlar dolup taşarken, Arap turist yoğunluğu da dikkat çekti. Kartepe ve Kocaeli çevresinde hafta içi sıcaklıkların artması bekleniyor.  

Cihan Atik - Murat Kanber

 

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