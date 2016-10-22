Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Pamukkale’nin Zeytintöy Mahallesi Vakfı Caddesi’nde bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre eve gelen S. S., annesi Sevim S.’nin kanlar içindeki cesedini kapının girişinde buldu. Yapılan incelemenin ardından Sevim S.’nin cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Otopside Sevim S.’nin boğazının sıkılması sonucu boynunun kırıldığı, ardından bıçakla kalbinden bir kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis, olayda kullanılan bıçağı da evde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sevim S.’nin eşi S. S.’yi, oğlu S.S.’yi ve kızı S.S.’yi emniyete götürdü.

Yapılan inceleme sonucu Pamukkale ilçesinde evinde boğazı sıkılıp bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi 59 yaşındaki Sevim S.’nin katil zanlısının, kızı S.S.’nin sevgilisi evli Ç.C. (29) olduğu ortaya çıktı. Kadının, kızı ile evli olan Ç.C.’nin ilişkisine karşı çıktığı için öldürüldüğü ve cinayete mutfaktaki doğalgaz açılarak intihar süsü verilmeye çalışıldığı belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Ç.C., S.S.’nin ile ilişkisini istemediğini, bu yüzden annenin kızıyla aralarının bozuk olduğunu, konuşmak için eve gittiğini, kendisine hakaret edince öldürdüğünü itiraf etti. Ç.C.’nin ayrıca olayın ardından öldürdüğü Sevim S.’nin kolundaki iki bilezik ile kulağındaki küpeleri de aldığı öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ç.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.