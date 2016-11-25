Emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ın, Kıbrıs’ın Lefkoşa Kumsal bölgesinde, 24 Aralık 1963’te, henüz binbaşıyken, Rum çeteciler tarafından eşi Mürüvvet ve çocukları Kutsi (4), Murat (6) ile 6 aylık Hakan evinin banyosunda şehit edilmişti. Şehit edilen anne ve 3 çocuğu, Elazığ’da bulunan İcadiye Şehitliği’ne defnedilmişti. Bir süredir Ankara Gazi Üniversitesi’nde tedavi gören 92 yaşındaki emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan ise dün organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

İlhan’ın naaşı Elazığ’da İzzetpaşa Camii’ne getirildi. Cuma namazı sonrası İlhan için askeri tören düzenlendi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Müsteşar Bumin Paşa ve KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, kent protokolü, İlhan’ın ikinci eşi Tülay, kızı Ayşe Şebnem, oğlu Mustafa Necmi, yakınları, Kıbrıs gazileri, vatandaşlar, askeri ve emniyet personeli katıldı.

İlhan’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşının bulunduğu tabutun önüne torunları adına “Biricik Dedemiz” yazılı çiçek bırakıldı. İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, askerler tarafından omuzlara alınan İlhan’ın naaşı, top aracına konuldu. Top aracı hareket ettiği sırada İlhan’ın eşi Tülay İlhan, kocasını gözyaşları içerisinde, el sallayarak uğurladı.

EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Resmi tören geçişinin ardından İlhan’ın naaşı cenaze aracıyla 53 yıl önce şehit edilen eşi ve 3 çocuğunun naaşının bulunduğu İcadiye Askeri Şehitliği’ne götürüldü. Cenaze aracından alınan İlhan’ın naaşı askerler tarafından, eşi ve çocuklarının naaşının bulunduğu yerde açılan mezara indirildi. İlhan’ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

"BU KADAR SEVİLDİĞİNİ HİÇ TAHMİN ETMEZDİM"

Eşi ve çocukları şehit olduktan 7 yıl sonra evlendiği eşi Tülay İlhan kocasının anılarını paylaştı. Daha önce eşiyle sürekli Elazığ’a geldiklerini belirten İlhan, “Şehit eşi ve çocuklarının yanındaki mezar yeri boştu. Ben ona ‘senin eşin, çocukların, onlara doyamadın. Allah gecinden versin bir şey olursa seni buraya defnetmek istiyorum’ demiştim. O da bana, ‘ben şehit değilim, beni kabul etmezler’ diye cevap vermişti. Yine ben ona ’ama sen 4 şehidin babası, eşisin, seni kabul etmeyip de kimi edecekler’ demiştim. Vefat ettikten sonra Kolordu Komutanımıza durum iletildi. Böyle bir usul olmamasına rağmen Nihat Paşa için kabul edildi, böylelikle şehitlerinin yanına defnedilmesine karar verildi. Nur içinde yatsın. Bu kadar Türkiye çapında sevildiğini ve tanındığını hiç tahmin etmezdim. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız, duymadığımız insanlar taziyede bulundu” dedi.

EMEKLİ TABİP TUĞGENERAL NİHAT İLHAN KİMDİR?

7 Haziran 1924 Elazığ doğumlu olan emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan, ilkokulu Atatürk İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Elazığ Lisesi’nde okudu. 1944 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne askeri tıp öğrencisi olarak girdi. 1951 Haziran’da tıp fakültesini dereceyle bitirdi. 1951-1952 yılları arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tabip stajyer teğmen olarak staj yaptı. 1952 Haziran’da tabip üsteğmenliğe yükseltildi ve kıta hizmeti için Zonguldak 29. Bağımsız Ağır Uçaksavar Topçu Taburu’na atandı. 3 yıllık kıta hizmetinin bitiminde 1955 yılında Ankara GATA Hariciye Kliniği’nde asistan olarak çalışmaya başladı. 1956 yılında Mürüvvet hanım ile evlendi. 1957 yılında İhsan Murat, 1959 yılında Kutsi, 1963 Mart ayında ise Hakan adını verdiği 3 oğlu oldu. 1960 yılında ABD’ye gitti, 2 yıl kaldı. 1962 yılında Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde göreve başladı. 20 Mart 1963’te Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı baştabipliği ve cerrahlığına tayin edildi. 24 Aralık 1963 yılında Kumsal’daki evinin dış kapısının kilidi Rumlar tarafından taranarak içeri girildi ve banyoya sığınan eşi ile 3 oğlu Rumlar tarafından makineli tüfeklerle taranarak şehit edildi. Eşi ve oğullarını Elazığ’da şehitliğe defneden İlhan, onları yalnız bırakmamak için tayinini Elazığ Askeri Hastanesi’ne isteyerek 1964 yılında Elazığ’da göreve başladı. 1966’da yarbay, 1968’de albaylığa terfi etti. 1964’ten 1977 yılına kadar Elazığ Askeri Hastanesi’nde 14 yıl süreyle genel cerrah ve ortopedistlik, 9 yıl süreyle de baştabiplik yaptı. 1970 yılında Tülay hanımla evlendi. 1971 yılında oğlu Mustafa Necmi doğdu. 1977 yılında tabip tuğgeneralliğe terfi etti ve Ankara 600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi’nde iki yıl başhekimlik, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Daire Başkanlığı’nda üç yıl daire başkanlığı yaptı. 1978 yılında kızı Ayşe Şebnem doğdu. 1982 Ağustos’ta emekli oldu. Emekli olduktan sonra 1984-1989 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda beş yıl süreyle genel müdürlük yaptı. 1986-1992 yılları arasında ise altı yıl süreyle Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nda üye olarak görev yaptı.