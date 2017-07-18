Kavga eden kızlara adliye önünde lokma dağıtma cezası

Olay, geçtiğimiz 21 Eylül tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Metro İstasyonu yakınında meydana geldi. Okuldan çıkan S.G. (14) metro istasyonunun oradan evine giderken, A.E. (16), E.A. (14), S.N.Ç. (16), S.A. (15) ve S.Ç. (16) isimli kızlar tarafından bir süre takip edildikten sonra yolu kesildi. 5 kız S.Ç.’den çakmak istedi. Sigara kullanmadığını ve yanında çakmak olmadığını ifade eden S.G., kızlar tarafından bir sokağa sokuldu. Burada S.G.’yi tahrik eden kızlar, tokat attı. S.G.’nin ailesine durumu anlatması üzerine iş yargıya taşındı.

15 Temmuz şehitleri adına lokma dağıtıldı

‘Basit yaralama’ suçundan dolayı savcı Tuncay Demirci dosyayı uzlaştırmacı Sibel Ekren’e gönderdi. Ailelerle tek tek görüşen Ekren, uzlaştırma konusunda bilgiler verdi. Mağdur aile, 15 Temmuz şehitleri adına lokma dağıtılmasını istedi. Diğer ailelerin kabul etmesi üzerine, 25 kilo hamurdan 450 liraya 500 kişilik lokma hazırlandı. Lokmalar adliye önünde vatandaşlara dağıtıldı.

Mağdure kızın babası Ayhan G., “Sibel hanımın uzlaştırma konusunda katkısı büyük oldu. Diğer çocukların sicili bozulmasın diye bu durumu kabul ettik. 15 Temmuz şehitlei lokma dağıtalım dedik. Onlar da olumlu yaklaştı. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Çocukların yaşları da çok küçük” dedi.

Hasan E. ise, “Çocuğumu bir daha böyle bir olay yapmaması için ikna ettim. Bundan sonra bir daha yapmayacak. Bugün de 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtılıyor. Uzlaşma uygulaması çok güzel. Sibel hanım bize yardımcı oldu. Çocuklarımız sicil almaktan kurtuldu” diye konuştu.

Mustafa Ç. ise, “Hep beraber uzlaşıp, olayı kapattık. Uzlaşmadan Sibel hanımın bize çok faydası oldu. O şekilde uzlaştık. Şehitler için lokma döktürdük. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk