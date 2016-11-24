Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Kanatlı Sokak'ta 16 Temmuz'da meydana gelmişti. Bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri sokak kenarında yatan 16 yaşındaki Hüseyincan Koç'u ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmış, Hüseyincan Koç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hüseyincan Koç'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Çocuğun darp edilerek öldürülmüş olabileceği üzerinde duran Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptığı araştırmada Hüseyincan Koç'un olay akşamı bir kişi ile kavga ettiğini tespit etti. Tanıkların ifadesinden yola çıkan polis, olayla ilgili Yahya A.'yı (48) Samsun'un Bafra ilçesinde dün yakalayarak gözaltına aldı.

Olay günü Bafra'dan Samsun'a geldiği öğrenilen ve bulunduğu evden sokaktaki gürültü üzerine dışarı çıktığı ileri sürülen Yahya A.'nın Hüseyincan Koç ile tartıştığı ve birbirlerini darp ettikleri, bu sırada birlikte yere düşünce şahsın ölen Koç'un üzerinde düştüğü ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Yahya A., gürültü yüzünden çıkan kavga sırasında ölen çocuğun üzerine düştüğünü ileri sürdü.

Muammer Ay

SAMSUN