Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 48 yaşındaki Müslüm Evren'den 12 Şubat Pazar gününden beri haber alınamıyor. Yakınları Evren’in hayatından endişe ederek durumu polis ekipleriyle ilgili yerlere bildirdi. 6 gündür her yerde aranan Evren’in bulunması için polis ekipleri çalışma yürütürken Evren’in evden çıktıktan sonra iş yeri kıyafetleriyle Kahta Otogarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirtildi.

Evren’i gören ve yerini bilenlerin 155 Polis İmdat Hattına ve 05385244393 numaralı telefona bildirmeleri istendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

