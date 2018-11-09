Kayıpşehir iddiasıyla gündeme gelen yerde "Urartu" izlerine rastlandı

Yayladere ilçesi Özlüce Barajı yakınlarında bulunan güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası terörden temizlenen bölgede yer alan Pergasur şelalesi ilgi odağı oldu. Bölge halkı tarafından zaman zaman ziyaret edilmeye başlanan Şelalenin bulunduğu yerde "Kayıpşehir" iddiaları ile ilgili de İl Kültür Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile irtibata geçerek Elazığ Müze Müdürlüğü'nden bölgeye ekip gönderilmesini sağladı. Elazığ'dan gelen uzman ve arkeologlar, tarihi hakkında henüz tam kesin bilgiler bulunmayan Pergasur Şelalesi ve altındaki yaşam alanında ön inceleme yaptı.

İnceleme yapan Arkeologlardan Ergün Demir, şelalenin doğal yollarla oluştuğunu ancak yaşam alanının 2 bin 500 yıl öncesine dayandığının izleri olduğunu aktardı.

Kesin sonuçların yapılacak detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağına dikkat çeken Demir, yaşam alanındaki çizimlerin Urartu'lara ait işçiliklere benzediğini de kaydetti.

"Tek ve iki gözlü odalardan oluşan yaşam alanları yapılmış"

İHA Muhabirine açıklamada bulunan Arkeolog Ergün Demir, “Yaptığımız ön incelemede alanda bir yerleşime ait izlere rastladık. Kayalar oyularak yerleşim alanları açılmış. O dönemin kış ayları göz önüne alınarak bölgenin en sıcak alanını tercih etmişler ve buraya yerleşim yeri inşa etmişler. Arazi yapısı kayayı işlemek için uygun. Volkanik tüf yapısına benzer kayaç yapısından dolayı, kayalar çok kolay şekil almış. Tek ve iki gözlü odalardan oluşan yaşam alanları yapılmış. Muhtemelen avcılık ile geçilen toplum yapısı hakim olduğu için dağlık alanlarda yaşamışlar. Urartu'lara ait işçilikler var ama tam kesin bilgi genel çalışmanın ardından ortaya çıkacaktır” dedi.

"Kesinlikle yaşam izleri var"

Yapının tescillenmesi için çalışama başlatacaklarını belirten Demir, “Önce yapının korunması için tescilleme çalışması yapılacak ve ardından turizme kazandırılması için tanıtımlar yapılacak. Burada kesinlikle yaşam izleri var. Ama kaçak kazılarla yoğun bir tahribat söz konusu. Kaya yapısından dolayı da büyük bir hasar var. En kısa zamanda bu çalışmadan net sonuçlar elde edeceğiz”diye bilgi verdi.

Terörden temizlendi ziyaretçi sayısı arttı

Buranın önceden terör bölgesi olduğunu ancak güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu temizlendiğini belirten yöre sakinlerinden Emre Gürsoy ise, “Pergasur Şelalesi Yayladere ilçesine bağlı bir yer. Burada geçmişe ait bir takım kalıntılara rastlamak mümkün. Büyüklerimizin hikayelerinde çokça yer verilen bir şelale. Mekan olarak ise çeşitli kavimlerin burada yaşadığı rivayet ediliyor. Burası terör olaylarının bitmesinden sonra daha çok ziyaret edilmeye başlandı. Kayıp Şehir iddialarının yapılan çalışmalar sonunca yanıt bulacağı belirtiliyor. Biz, halk olarak elimizden geldiğince bu turizm alanını korumaya çalıştık. Umarım yapılan çalışmalardan sonra burası hem Bingöl'e hem de Yayladere'ye bir turizm alanı olarak kazandırılır” ifadelerini kullandı.