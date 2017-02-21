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Kaymakam Kürşad Özdemir ile Hakim Metin Kolotooğlu FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ''Bylock''u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu tutuklandı.

Kaymakam Kürşad Özdemir ile Hakim Metin Kolotooğlu FETÖden tutuklandı

21 Şubat 2017 19:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ''Bylock''u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Kocaeli Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ''Bylock''u kullandığı belirtilen Tekirdağ Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir ile Körfez Adliyesi Hakimi Metin Kolotooğlu savcılık sorgularının ardından ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, ifade işlemlerinin ardından Özdemir ve Kolotooğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: Bylock, fetö, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, Kürşad Özdemir, Metin Kolotooğlu


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