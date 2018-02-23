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Kayserispor Kasımpaşa maçına hazır

Takım olarak bu Cumartesi oynanacak Kasımpaşa maçına hazır olduklarını belirten Kayserispor Başkanı Erol, “Her şey Avrupa için” dedi.

Kayserispor Kasımpaşa maçına hazır

23 Şubat 2018 10:40

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında Başkan Bedir, şu ifadelere yer verdi:
“Yönetime geldiğimiz 2017 yılbaşından itibaren, takımımızla birlikte sosyal, sportif ve kurumsallık adına yaşamış olduğumuz başarılara bir yenisini eklemek üzere başta Büyük Taraftarımız olmak üzere;

Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve yerel medyamızın büyük çoğunluğu ile kenetlenmiş durumdayız.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yakalamış olduğumuz başarılı trendi, yeni sezonun ilk devresinde de sürdüren takımımız her alanda ( taraftar sayısı ve desteği, sosyal ilişkiler, kurumsallık, temsil gücü, medya desteği vs ) hızla ilerleme sağlarken, son haftalarda sportif açıdan alıştığımız, arzuladığımız performansa ulaşamamıştır.

Sebebi ne olursa olsun, yönetimimizce geçici olduğuna inandığımız bu durumun tespiti yapılmış ve bu hafta içerisinde takım, teknik heyet ve yönetim yetkilileriyle seri toplantılar yapılarak Cumartesi oynayacağımız Kasımpaşa maçıyla birlikte alışılan, özlenen Kayserispor'u yeniden sahalarda görebilmek için her türlü tedbir alınmıştır.

Cumartesi günü saat 16.00' da kendi evimizde oynayacağımız maçla birlikte tekrar çıkışa geçeceğine yürekten inandığımız takımımız halen bulunduğu 5. sıradan aşağıya sezonun sonuna kadar inmeyecek ve İnşallah Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edecektir.

12 maçlık bu periyotta çok zorlu maçlar oynayıp, çok acı çekeceğiz. Bunu biliyoruz.Ancak hiçbir engel bizi Avrupa hedefimizden geri bırakmayacak,oynadığımız maçların sonucu ne olursa olsun, amacımız doğrultusunda bir sonraki maçımıza odaklanacağız.

Yönetim olarak biz inandık; teknik heyet ve futbolcularımız inandı. Büyük taraftarımızın da yüreklerinin bizimle çarptığını biliyorum. Bu yolculukta özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda rakiplerimize puan vermemek için taraftarımızın 90 dakika yoğun desteğine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyor, ‘Her şey Avrupa için’ diyorum.” 

Etiketler: kasımpaşa, Kayserispor, süper lig

 

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