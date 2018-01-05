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Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in ilk yarısında topladığı 30 puanla dikkat çeken Kayserispor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.

Kayserisporda hazırlıklar sürüyor

05 Ocak 2018 19:06

Teknik Direktör Marius Sumudica'nın takımın başına gelmesiyle birlikte sezonun ilk yarısında çok iyi bir çıkış yakalayan ve topladığı 30 puanla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kayserispor, ikinci yarının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Akşam yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaparken, idman ağırlıklı olarak istasyon çalışmasıyla geçti. Sakatlıkları bulunan Gyan Asamoah ve Güray Vural fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılılar, günde çift idman yapacak. 

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Kayserispor

 

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