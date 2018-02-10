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Kemerburgaz’da hafriyat kamyonu bariyerlerin üzerine devrildi

Hasdal-Kemerburgaz yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere devrildi. Olay yeri ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kemerburgazda hafriyat kamyonu bariyerlerin üzerine devrildi

10 Şubat 2018 18:04
Hafriyat kamyonu bariyerlerin üzerine devrildi - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarından Hasdal-Kemerburgaz yolu Göktürk istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapattı. Öte yandan olay yeri yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

Caner Sönmez

Etiketler: Hafriyat kamyonu, Kemerburgaz

 

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