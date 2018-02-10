Kemerburgaz’da hafriyat kamyonu bariyerlerin üzerine devrildi

Kaza, saat 17.00 sıralarından Hasdal-Kemerburgaz yolu Göktürk istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapattı. Öte yandan olay yeri yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Caner Sönmez