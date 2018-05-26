Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıklayacak

Seçim Sloganını 'millet için geliyoruz' olarak belirleyen CHP'nin, Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı bugün saat 11.00'de JW Marriott Otel'de yapılacak. Toplantıda CHP'nin 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapılacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu üzerine kurgulanan seçim bildirgesini açıklayacak. Seçim bildirgesinde ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika gibi alanlardaki sorunları çözecek vaatlere yer verilecek. Planlanan projeler de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. CHP’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkıları da milletvekili aday tanıtım toplantısında tanıtılacak.

CHP cumhurbaşkanı seçimi için ‘hepimizin cumhurbaşkanı’, milletvekili seçimi için ‘millet için geliyoruz’ sloganlarını kullanacak.

Pelin Üzek Kılıç

