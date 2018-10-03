Kılıçdaroğlu'na suikast planı sonrası açılan DEAŞ davası ertelendi

5 Temmuz 2017'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Kayseri'den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ'lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Kayseri ve Kocaeli Emniyeti'nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli'de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet yürüyüşüne saldırı planı ile ilgili gözaltı sayısı 15'e yükselmiş oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararı ile suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

DOSYA ÖNCE 11 SANIKLI BAŞLADI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ca Kayseri emiri olarak DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından seçilen Oğuzhan K.'ya biat ettikleri iddiasıyla ‘DEAŞ terör örgütü üyeliği' suçundan bilgisayarcı Kadir K.(28), öğrenci Abdullah A.(23) ve şoför Selim İ. (32) ile tamirci Ahmet K.(31), işçi Ferhat K.(23), işsiz Selahattin A.(30), işçi Ahmet T.(24), memur Seyit K.(47), inşaat işçisi Burhanettin K.(42) ve Oğuzhan K.'nın eşi ev hanımı Ayla K.(36), Emre E. hakkında açılan iddianame ise Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SANIK SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Kayseri Emniyeti'nin soruşturmayı derinleştirerek yaptığı operasyonlarda gözaltına alınanlar ile birlikte diğer dosyalar da bu dava dosyası ile birleştirilerek, 1'i firari 26 sanık hakkında tek dosyada iddianame hazırlandı. Böylelikle sanıklar Suriyeli Abdullah A., Ahmet K., Ahmet T., Ali M., Oğuzhan K.'nın eşi Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Emre E., Ergün K., Fatih Ö., Ferhat K., Fetullah K., suça sürüklenen çocuk F.F.K., Gülten P., Kaan A., Kadir K., Muharrem A., Orhan E., Osman N.Ü., Safa K., Selahattin A., Selim İ., Seyit K. ve Şükrü O. ile firari Mustafa K.'nın yargılandıkları dosyalar birleştirilerek 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tek bir dosyada toplandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesinde başka suçtan tutuklu sanıklar Emre E. ile Ahmet K. ve tutuksuz sanıklar Kadir K., Suriye uyruklu Abdullah A., Selim İ., Ahmet T. ve Cihan K. duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve dava dosyalarının yeniden incelenmesi için duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Şeref Kahraman