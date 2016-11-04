Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Kılıçdaroğlu’ndan gözaltılar ve Diyarbakır saldırısı açıklaması

Kılıçdaroğlu’ndan gözaltılar ve Diyarbakır saldırısı açıklaması

İzmir’de belediye başkanları toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturmaları kapsamında aralarında HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu 12 HDP'li milletvekilinin gözaltına alınması ve Diyarbakır’da gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlundan gözaltılar ve Diyarbakır saldırısı açıklaması

04 Kasım 2016 11:39
Kılıçdaroğlu’ndan gözaltılar ve Diyarbakır saldırısı açıklaması - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha bu sabah Diyarbakır'da çok ciddi patlama oldu. Güvenlik gülerinden vatandaşlardan hayatını kaybedenlerin haberi geliyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlerin gelmediği bir Türkiye'yi özlüyoruz. Annelerin evlerinde kına yakarak askere gönderdikleri evlatlarının huzur içinde evlerine dönmelerini istiyoruz. Bu acı tablo Türkiye’yi derinden sarsıyor. Bu tablo bizim hak ettiğimiz, Türkiye’ye yakışan bir tablo değil. Türkiye bu tablonun içinden süratle çıkmak zorundadır. Bu tablonun içinden çıkmanın tek yolu var. Tam demokrasiyi getirerek bu tablodan çıkabiliriz Hitler’in Reis’in bireyi olarak değil Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür bireyi olarak bu tablodan çıkabiliriz" dedi.

"Demokrasiyi katledersiniz"
HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Demokrasiyi besleyen adalettir. Demokrasinin olmadığı yerde adalet olmaz. Bana öngörülen işlem benim açımdan haksızsa bir başkasına yapılanı da haksız görmeliyiz. Eğer bunu yapamazsak, söylemleri hukuk, demokrasi üzerine inşa etmezken bu ülkeye barışı ve huzuru getiremeyiz. Devlet kin ile yönetemezsiniz, intikam, öç alma duygusu ile yönetemezsiniz. Devleti liyakat ve adalet içinde yönetmek zorundasınız. Devletin bütün kurumların liyak olma anlayışı ile yönetmek zorundasınız Devleti bir kişinin iki dudağına teslim edemezsiniz. Neden ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletin’ diyordu Atatürk. Çünkü bir adım ötesinde padişah vardır. Egemenlik padişahın değil, sayrın değil milletindir. Şimdi egemenliği saraya taşımak istiyorlar. Egemenlik saraya taşınırsa sonunu söylemek istemiyorum. Ben milletim ben ne söylersem odur . Yok kardeşim sen millet değilsin, sen tek başına bireysin. Egemenlik saraya hapsedilmek isteniyor. Biz düşünen insanların, siyasetçilerin, gazetecilerin görüşleri ne olursa olsun hapse atılmasına karşıyız. Demokrasiyi savunuyorsanız seçimle gelenlerin seçimle gitmesini savunacaksınız. Aksi halde demokrasiyi katledersiniz. Seçimle gelenlerin gidiş yolu seçimle olacak. Hapse atacağım, öldüreceğin, yok edeceğim, kurşunlayacağım derseniz o ülkeye barışa asla getiremezsiniz. Efendim terörle mücadele diyoruz. Elbette mücadele etmek zorundayız, ortak tavır takınmak zorundayız. Elbette ki teröre he birlikte dur demek zorundayız. Terörle mücadelenin akıl ve mantıkla yapılması lazım. Nasıl devlet bilgiyle, erdemle yöneteceksiniz terörle mücadeleyi aynı yapacaksınız. Sivri sineklerle uğraşmak değil bataklığı kurutmanız lazım. Aksi halde terörü bitiremezsiniz. Musul’a gideceğiz diyorlar iyi girin. Burnunuzun dibinde kabil var neden bir şey yapmıyorsunuz eğer terörle mücadele edeceksiniz. Türkiye iyi yönetilmiyor. Freni kopmuş kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz, nereye gittiğimi, ne olacağımız kimse biliyor. Bu anlayış Türkiye’nin uluslararası saygınlığına da darbe vuran anlaşmadır. Bu endişe bütün dünyada var. Türkiye’yi yönetenler Türkiye’yi kanın gözyaşının artığı bir Orta Doğu ülkesi olmasını istiyorlar.”  

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

Etiketler: hdp gözaltıları, Kemal Kılıçdaroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!