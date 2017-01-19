Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyen için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. ACT personeli tarafından karşılanan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Teknisyen İhsan Koca'nın Türk bayrağına sarılı tabutları askeri törenle camiye getirildi. Törene askeri erkan, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında Dirancı, Öndül ve Koca'nın yakınları tabutlara sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybedenler için okunan duaların ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Camide kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından hayatını kaybedenlerin naaşları top arabasına konularak askeri tören düzenlendi. Yapılan askeri uğurlama töreninin ardından üç mürettebatın naaşları defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı'nın memleketi Balıkesir'e, İkinci Pilot Kazım Öndül'ün memleketi Konya'ya, Teknisyen İhsan Koca'nın ise memleketi Eskişehir'e defnedileceği öğrenildi.

