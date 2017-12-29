Kırıkkale Üniversitesi örnek olacak

Kalite Yönetim Sistemini üniversitelerinde uygulamaya yeni başlayan Aksaray Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Daire Başkanlığı çalışanlarından oluşan 4 kişilik ekip kalite çalışmaları alanında önemli başarılar ortaya koyan Kırıkkale Üniversitesini ziyaret ederek kalite çalışmaları konusunda incelemelerde bulundu. İnceleme ekibine üniversitedeki kalite yolculuğunun tarihi seyrini içeren sunum yapıldı ve iki grup karşılıklı soru cevap şeklinde bilgi paylaşımında bulundu.

Üniversitedeki kalite çalışmalarının zorlu bir yolculuk olduğunu ama kazanımlarının da çok fazla olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite Geliştirme ve Yönetim Birimi Sorumlusu Mehmet Yılmaz, “Önemli olan üniversite üst yöneticilerinin kararlılığı ve kararlara katılan çalışanların istikrarlı çalışmalarıdır. Kalite çalışmalarında süreklilik esastır ve kalite herkesin işidir. Müşteri beklentilerinin karşılanması yanında beklentilerin ötesini tahmin edip karşılamaya çalışmalıyız. Her öğrencimizin kendi sektörüne hazır olarak mezun olmasını sağlamak ve mezun olduktan sonra da onlarla iletişim halinde bulunmak da kalite yönetim sisteminin unsurlarından biridir” dedi.

Mehmet Temizyürek

