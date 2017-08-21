Diğer
Kategoriler

Kırıkkale’den Hakkari’ye gelin

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Goyi aşiretinin Hakkari temsilcisi Mehmet Seven’in oğlu Özgür Seven, Kırıkkaleli Başak Dinler isimli öğretmenle düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Goyi aşireti mensupları, büyük kuyruklar oluşturarak geline takı, damada ise para dolu zarflar hediye ettiler.

Kırıkkaleden Hakkariye gelin

21 Ağustos 2017 13:32

Kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde Başak ve Özgün çifti için iki gün iki gece süren dilere destan bir düğün töreni yapıldı. Festival havasında geçen düğün törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, AK Parti eski milletvekillileri Abdulmutalip Özbek ve Fehmi Öztunç, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Kırışgil, HATSO Başkanı Servet Taş, Kuzey Irak’tan bir heyet, siyasi parti temsilcileri, Hakkari ve çevre illerdeki aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları ve binlerce davetli katıldı.

Goyi aşireti mensupları, büyük kuyruklar oluşturarak geline takı, damada ise para dolu zarflar hediye ettiler. Davetliler, daha sonra halaya katılarak renkli görüntüler oluşturdular. Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Goyi aşireti Hakkari temsilcisi ve iş adamı Mehmet Seven’nin yörede tanınan, sevilen ve sayılan biri olduğunu söyledi. İki gün iki gece süren düğün törenin festival havasında geçtiğini belirten Başkan Keskin, düğün törenine Türkiye’nin birçok ilinde ve yurtdışından binlerce davetlinin katıldığını ifade ederek, gelin ve damada ömür boyu mutluluklar diledi.

Kuzey Irak heyetinden Azad Goyi ise, düğüne büyük katılımın olduğunu söyledi. Buradaki düğüne katılıp akrabaları ile olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Azad Goyi, Hakkari düğünlerinin dillere destan olduğunun altını çizerek, “Ayrıca yapılacak olan referandum sonrasında ise bu düğünümüzdeki gibi günlerce eğleneceğiz” dedi.

Goyi aşireti Hakkari temsilcisi Mehmet Seven ise, Türkiye’nin değişik illerinde ve yurtdışında gelerek bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. 

Feyzullah Taş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç