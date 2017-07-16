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Kırkpınar’da başpehlivan İsmail Balaban oldu |Sarı Fırtına İsmail Balaban kimdir?

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Antalya Elmalılı başpehlivan İsmail Balaban oldu. Akdeniz derbisinde rakibi Orhan Okulu’yu yenen İsmail Balaban, 4 yıl aradan sonra yeniden altın kemerine kavuştu.

Kırkpınarda başpehlivan İsmail Balaban oldu |Sarı Fırtına İsmail Balaban kimdir?
Kırkpınar’da başpehlivan ’Sarı fırtına’ oldu - Web TV

16 Temmuz 2017 19:58

Sarayiçi Er Meydanı’ndan 656’ıncısı gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2013 birincisi İsmail Balaban, rakibi 2015 yılı birincisi Orhan Okulu’yu yenerek, altın kemerin bu yılki sahibi oldu.

ALTIN KEMER ALTIN PUANLA GELDİ

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu’nun final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı’nda yenişemeyen başpehlivanlar, ‘altın puan’ bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadele Balaban, rakibi Okulu karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.

KIRKPINAR’DA ALTIN KEMER YOLCULUĞU

2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Antalya Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı İsmail Balaban, ilk turda Hakkı Aygün’ü, ikinci turda Osman Özgün, üçüncü turda ise geçen yılın başpehlivanı Recep Kara’yı yenerek çeyrek, finale çıkmıştı. Çeyrek final müsabakasında zorlu rakibi Salih Erinç’i geçerek, yarı finale çıkan Balaban, altın kemer yolculuğunda yarı finalde Hamza Köseoğlu’nu eleyerek finale çıktı. Finalde zorlu rakibi Okulu’yu yenerek, Kırkpınar tarihinde 2’inci birinciliğini kazandı.

2016 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikincisi olan Antalya Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu da ilk turda Hüseyin Şahinal’ı, ikinci turda Arif Akın’ı, üçüncü turda ise Ünal Karaman’ı yenerek, çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek final müsabakasında zorlu rakibi Ali Gürbüz’ü geçerek, yarı finale çıkan Orhan Okulu, altın kemer yolculuğunda yarı finalde Şaban Yılmaz’ı elemiş ve adını finale yazdırmıştı. Final de rakibi Balaban’a yenilen Okulu, altın kemere veda etmiş oldu.

İsmail Balaban altın kemeri taktı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında derece girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceyegirenler şöyle sıralandı:

Başpehlivan
1- İsmail Balaban
2- Orhan Okulu
3- Şaban Yılmaz
Hamza Köseoğlu

BAŞALTI
Okan Acar
Kürşat Şevki Korkmaz
Hüseyin Gümüşalan
Semih Turgut

BÜYÜK ORTA BOY
Tolga Turan
Özkan Yılmaz
Gökhan Öz
Oğuz Kara

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY
Metin Alpaslan Temizce
Menderes Saltık
Hüseyin Karakoyun
Mustafa Taş

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY
Mehmet Ali Avcı
İlhan Kırmızıkan
Semih Bayram Yılmaz
Salih Biçer

DESTE- 3 (Deste Büyük)
Nail Seyyar
Samed Uysal
Mehmet Can Kaya
Okan Şahin

DESTE- 2 (Deste Orta)
Ramazan Sarı
Arif Özen
Süleyman Kozakoğulları
Abdubaki Kara

DESTE- 1 (Deste Küçük)
Osman Kan
Kerem Kahya
Engincan Akşit
Kadir Keskin

AYAK
İhsan Derin
Samet Özdemir
Emre Ayyıldız
Emircan Aslan

TOZKOPARAN
Eray Yılmaz
Eren Kalkan
Tuncay Pırıldak
Mustafa Ali Çıldan

TEŞVİK- 2
Mahsun Bilgiç
Erkan Şahin
Ömer Faruk Kırat
Görkem Yasin Şefik

TEŞVİK- 1
Görkem Karabıyıklıdan
Semih Tomaş
Burhan Karabulut
Muhammet Şeref Akay

MİNİK- 2
Cengizhan Ramazan Doğan
Muhammet Enes Özcan
Onur Keskin
Engin Atar

MİNİK- 1
Osman Nuri Çıldan
Abdullah Top
Kutay Çökeren
Turgut Rasim Demir

EN İYİ PEŞREV
Tansel Umut
Yiğit Gider
Çetin Mekeş
 

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız


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