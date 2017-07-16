Kırkpınar’da başpehlivan İsmail Balaban oldu |Sarı Fırtına İsmail Balaban kimdir?

Sarayiçi Er Meydanı’ndan 656’ıncısı gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2013 birincisi İsmail Balaban, rakibi 2015 yılı birincisi Orhan Okulu’yu yenerek, altın kemerin bu yılki sahibi oldu.

ALTIN KEMER ALTIN PUANLA GELDİ

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu’nun final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı’nda yenişemeyen başpehlivanlar, ‘altın puan’ bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadele Balaban, rakibi Okulu karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.

KIRKPINAR’DA ALTIN KEMER YOLCULUĞU

2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Antalya Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı İsmail Balaban, ilk turda Hakkı Aygün’ü, ikinci turda Osman Özgün, üçüncü turda ise geçen yılın başpehlivanı Recep Kara’yı yenerek çeyrek, finale çıkmıştı. Çeyrek final müsabakasında zorlu rakibi Salih Erinç’i geçerek, yarı finale çıkan Balaban, altın kemer yolculuğunda yarı finalde Hamza Köseoğlu’nu eleyerek finale çıktı. Finalde zorlu rakibi Okulu’yu yenerek, Kırkpınar tarihinde 2’inci birinciliğini kazandı.

2016 Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikincisi olan Antalya Döşemealtı Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu da ilk turda Hüseyin Şahinal’ı, ikinci turda Arif Akın’ı, üçüncü turda ise Ünal Karaman’ı yenerek, çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek final müsabakasında zorlu rakibi Ali Gürbüz’ü geçerek, yarı finale çıkan Orhan Okulu, altın kemer yolculuğunda yarı finalde Şaban Yılmaz’ı elemiş ve adını finale yazdırmıştı. Final de rakibi Balaban’a yenilen Okulu, altın kemere veda etmiş oldu.

İsmail Balaban altın kemeri taktı

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında derece girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceyegirenler şöyle sıralandı:

Başpehlivan

1- İsmail Balaban

2- Orhan Okulu

3- Şaban Yılmaz

Hamza Köseoğlu

BAŞALTI

Okan Acar

Kürşat Şevki Korkmaz

Hüseyin Gümüşalan

Semih Turgut

BÜYÜK ORTA BOY

Tolga Turan

Özkan Yılmaz

Gökhan Öz

Oğuz Kara

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

Metin Alpaslan Temizce

Menderes Saltık

Hüseyin Karakoyun

Mustafa Taş

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

Mehmet Ali Avcı

İlhan Kırmızıkan

Semih Bayram Yılmaz

Salih Biçer

DESTE- 3 (Deste Büyük)

Nail Seyyar

Samed Uysal

Mehmet Can Kaya

Okan Şahin

DESTE- 2 (Deste Orta)

Ramazan Sarı

Arif Özen

Süleyman Kozakoğulları

Abdubaki Kara

DESTE- 1 (Deste Küçük)

Osman Kan

Kerem Kahya

Engincan Akşit

Kadir Keskin

AYAK

İhsan Derin

Samet Özdemir

Emre Ayyıldız

Emircan Aslan

TOZKOPARAN

Eray Yılmaz

Eren Kalkan

Tuncay Pırıldak

Mustafa Ali Çıldan

TEŞVİK- 2

Mahsun Bilgiç

Erkan Şahin

Ömer Faruk Kırat

Görkem Yasin Şefik

TEŞVİK- 1

Görkem Karabıyıklıdan

Semih Tomaş

Burhan Karabulut

Muhammet Şeref Akay

MİNİK- 2

Cengizhan Ramazan Doğan

Muhammet Enes Özcan

Onur Keskin

Engin Atar

MİNİK- 1

Osman Nuri Çıldan

Abdullah Top

Kutay Çökeren

Turgut Rasim Demir

EN İYİ PEŞREV

Tansel Umut

Yiğit Gider

Çetin Mekeş



Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız