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iha.com.tr »
Asayiş »
Kırmızı listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2018 12:41
Kırmızı listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
4 Milyon TL Ödüllü, Terörden Arananlar Listesinde Kırmız Kategoride yer alan, Sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner etkisiz hale getirilmiştir.
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06 Eylül 2018 12:41
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