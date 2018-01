Kışlalardaki zehirlenmeler için Bakan Canikli ve Fakıbaba harekete geçti

Kışlalardaki gıda zehirlenmesi olaylarının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında gıda alımına ilişkin protokol imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Canikli, imzalanacak protokolün son derece önemli bir düzenleme olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz dönemlerde tedarik zincirinde bir takım sıkıntılar olduğunu dile getiren Canikli, "Biz en iyiyi, en kaliteliyi bulmaya çalışıyoruz. Fiyatı en aza indirmek de hedeflerimizden birisi" dedi.

Bugüne kadarki tedarik yöntemlerinde uygulanan kuralların aslında yeterli olduğunu ancak uygulanmasında bir takım sorunlar çıktığını belirten Bakan Canikli, bu durumun rahatsızlık verici olduğunu ve TSK'nın tüm bireylerinin sofralarındaki gıdaların olabildiği ölçüde en iyi kalitede verilmesi gerektiğini söyledi. Canikli ayrıca, "Organik ürün uygulamasını pilot illerde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda doğu ve güneydoğudaki askerlerimize 200 bin litre organik süt, 1 milyon 650 bin organik yumurta temin edilecek" şeklinde konuştu.

"2018 yılı içinde toplamda 758 milyon TL'ye malzeme temin edilmiş olacak"

Bakan Canikli'nin imzalanan protokol çerçevesinde verdiği bilgiler doğrultusunda 2018 yılından itibaren gerçekleştirilecek düzenlemeler şöyle:

"Et ve et mamulleri, Et ve Süt Kurumundan yıllık en az 510 milyon TL'ye alınacak. Pirinç, bulgur, yeşil ve kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, domates salçası, biber salçası, kuru üzüm, makarna şehriye ve toz şeker Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından en az 91 milyon TL'ye alınacak. Zeytinyağı, siyah ve yeşil zeytin, zeytin ezmesi Marmara Birlikten yaklaşık 44 milyon TL'ye temin edilecek. Kuru incir, kuru kayısı, tahin pekmez, tahin helva ve fındık ezmesi Tarişten 22 milyon TL'ye alınacak. Ayçiçek yağı Trakya Birlikten 28 milyon TL'ye alınacak. Çay ürünleri Çaykur'dan 25 milyon TL'ye alınacak. Fındık Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) 13 milyon TL'ye alınacak. TSK'nın tüm baharat ihtiyaçları Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İş Yurtları Kurumundan 23 milyon TL'ye temin edilecek."

2018 yılı içinde toplamda 758 milyon TL'ye malzeme temin edilmiş olacak. Ayrıca yeni dönemde kışlalarda hizmet veren yemek firmaları da ürünlerin alımlarını belirlenen kurumlardan gerçekleştirecek.

Yağmur Yıldız