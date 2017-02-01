Kış aylarının uzun ve sert geçtiği Hakkari’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yazın hayvanlardan elde ettikleri süt mamullerini soğutucu görevi yapan toprak altından çıkarmaya başladılar. Yaklaşık 5 ay boyunca toprak altında bidonlar içerisinde muhafaza edilen süt mamulleri, kar yığınlarının altından kazma ve kürek yardımıyla çıkarılıyor. Köylüler kar ve toprak altından çıkardıkları peynir ve yoğurt dolusu çamura bulanmış bidonları Zap Suyu’nda yıkandıktan sonra kahvaltıda tüketilmek üzere sırtlayıp eve götürüyor.

Annesine yardım eden Servet Kurt isimli genç, yazın hayvanlardan elde ettikleri süt mamullerini bozulmaması için toprağa gömdüklerini belirterek, kış mevsimiyle de toprak altından çıkardıklarını söyledi. Kurt, “Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yazın yüksek rakımlı yaylalarda annelerimiz peynir ve yoğurt yapıyor. Bunları güneş ışınından korumak içinde toprağa gömüyoruz. Yaklaşık 5 ay toprak altında kaldıktan sonra çıkarıyoruz. Tabi yoldan geçenler bizi kazma kürekle görünce hazine aradığımızı zannediyor. İşte görüldüğü gibi toprak altından peynir ve yoğurt çıkardık. Bunları artık kahvaltıda tüketeceğiz” diye konuştu.

Kürtçe konuşan 6 çocuk annesi Hamide Kurt ise, yazın yaylalarda berivanlık yaptıklarını ifade ederek, orada elde ettikleri sütlerden peynir, yoğurt ve cacık yaptıklarını ve bozulmamaları için toprak altına sakladıklarını söyledi. Kurt, “Tek geçim kaynağımız tarım ve hayvancılıktır. Yazın bahçelerde çalışıyoruz. Öte yandan hayvanlarımız olduğu için yaylaya çıkıyoruz. Bu karlı havada yazın çocuklarımız için emek verdiğimiz peynir ve yoğurtları çıkarıyoruz. Kahvaltılığımız bitmişti. Çocuklarımla beraber bunları kahvaltıda tüketeceğiz” şeklinde konuştu.