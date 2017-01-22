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Kızıltepe’de eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün gece başlayan ve bu sabah saatlerine kadar devam eden operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin kaymakamlık binası ve konutu çevresinde keşif yaptığı öğrenildi.

Kızıltepede eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

22 Ocak 2017 12:40
Kızıltepe’de eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe’de güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye gelen 3 teröristin kaymakamlık binası ile konutu çevresinde keşif yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine dün gece saatlerinde teröristlerin bulunduğu Atatürk Mahallesi Yol Dere Caddesi’ndeki bir ikamete geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında ikamette bulunan teröristlerin binaya girmeye çalışan güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çatışma çıktı. Çatışmada gece saatlerinde Hevi Ezda kod adlı kadın terörist öldürüldü. Sabah saatlerinde ise Rızgar kod adlı terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Diğer teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürüyor. 

Öte yandan, Rızgar kod adlı teröristin 31 Ağustos 2016’da 26 yaşındaki mahalle bekçisi Ercan Gültekin’in şehit edildiği olayın faili olduğunun belirlendiği öğrenildi.  

Neriman Çelebi
 


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