YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sekiz yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilecek araç ile gelinen son aşama 9 Ekim 2016 Pazar günü saat 11:00’de YDÜ’nde gerçekleştirilecek toplantı ile basınla paylaşılacak.

Açıklamada, basın toplantısında yerli otomobil üretimi ile ülkemizdeki otomotiv çalışmalarının geldiği son noktanın değerlendirileceği, üretilecek araç hakkında detaylı bilgi verilerek aracın tasarımı, teknik donanımının basın mensupları ile paylaşılacağı belirtildi.

DOÇ. DR. İRFAN S. GÜNSEL: “ ADIMIZI OTOMOBİL ÜRETEN ÜLKELER ARASINA KOYACAĞIZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel YDÜ ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu üretilecek olan yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde milli bir marka oluşturmak ve bu alandaki teknolojiyi üreten ülke olmak için çalışmalarını emin adımlarla sürdürdüklerini söyledi. Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “İnovasyon ve AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği’nin yoğun çalışmaları sonucunda üreteceğimiz araç hakkında 9 Ekim 2016 Pazar günü düzenlenecek basın toplantısında, çalışmaların geldiği son aşama, aracın tasarımı ile kullanılan teknoloji hakkında halkımız ve basın mensuplarına detaylı bilgiler vereceğiz. Ayrıca, kurulacak olan Otomobil Fabrikası’nın detayları da bu toplantıda paylaşılacaktır. Hedefimiz, seri olarak üreteceğimiz araçları yurt dışına ihraç edip, ülke ekonomisine ciddi bir girdi sağlayarak, ülkemizin adının otomobil üreten ülkeler arasında yer almasını sağlamaktır” dedi. Dünyada teknolojide yaşanan ciddi değişimlere ayak uydurmak ve bu teknolojileri ülkemizde hayata geçirmek için büyük bir ekiple çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Doç. Dr. Günsel, üretilenleri geliştirerek hem daha iyisini yapmak hem de otomotiv teknolojilerini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olma hedefinde ilerleyerek, ülkemizin prestijini daha da artırmak olacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

