Kocaeli'de bir anda bastıran yağmur zor anlar yaşattı

Kocaeli'de kent merkezinde öğleden sonra bir anda başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir anda bastıran sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için zamanla yarıştı.

Yaklaşık yarım saat boyunca devam eden yağış sonrasında meydana gelen su baskınları, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından tahliye edildi.

Cihan Atik

