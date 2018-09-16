İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de bir anda bastıran yağmur zor anlar yaşattı

Kocaeli'de bir anda bastıran yağmur zor anlar yaşattı
Kocaeli'de bir anda bastıran yağmur zor anlar yaşattı

Kocaeli'de bir anda etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kocaeli’de bir anda bastıran yağmur zor anlar yaşattı - Tıkla İzle

Kocaeli'de kent merkezinde öğleden sonra bir anda başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir anda bastıran sağanak ile birlikte etkili olan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için zamanla yarıştı.

Yaklaşık yarım saat boyunca devam eden yağış sonrasında meydana gelen su baskınları, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından tahliye edildi. 

Cihan Atik
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.