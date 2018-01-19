Kocaeli’ye bin 600 öğrenci kontenjanlı eğitim kampüsü

BİLFEN Şirketler Grubu’nun öncülüğünde ve Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okullarının destekleriyle kurulan EGEBİL Okulları; İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla ve Denizli’den sonra 9. eğitim kompleksini Kocaeli’nin Başiskele ilçesine kurdu. 16 bin metrekare üzerine kurulan ve bin 600 öğrenciye son teknoloji laboratuvar sistemleri ile eğitim verilecek olan okul, gerçekleştirilen lansman toplantısı ile tanıtıldı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Kocaeli Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ve Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, EGEBİL Okulları Genel Müdürü Faruk Tatar, BİLFEN Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı ve çok sayıda öğretmen ile öğrencinin katıldığı toplantıda EGEBİL Okulları Genel Müdürü Faruk Tatar yatırım hakkında bilgi verdi.

“FENBİL ve diğerleri dediğimizde milyonlarca özgün sorusu olan bir yapıyız”

BİLFEN Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı, BİLFEN Okulları’nın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 50’ye yakın ders kitabı ve 500 yardımcı kaynak ile desteklendiğini belirterek, “BİLFEN Yayın Grubu 2010 yılında FEN Yayıncılık ile başladı. Çok kısa süre sonra NETBİL ve FENBİL Yayın Evlerimiz olmak üzere üç büyük yayınevi ile hizmet veriyoruz. Bu çerçevede Edirne’den Ardahan’a hizmet veriyoruz. BİLFEN dediğimizde 500’e yakın yardımcı kaynak, NETBİL Yayıncılık dediğimizde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı ders kitabı, FENBİL ve diğerleri dediğimizde milyonlarca özgün sorusu olan bir yapıyız. Bizim yönümüz, ufkumuz, gözümüz, kulağımız her zaman Milli Eğitim Bakanlığı’ndadır. Bizim yayınlarımız Milli Eğitim Bakanlığı kararları ve müfredatına uygun kaynaklardır” dedi.

“Bu heyecan gücümüze güç kattı"

Daha sonra konuşan Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay EGEBİL Okulları’nın Kocaeli’ye değer kattığını ifade ederek, “Geçtiğimiz altı ay içerisinde okulun şu an bulunduğu kuru alanı altı ay içerisinde cennet bir okula çeviren ekibe teşekkür ederim. Emeği geçen ekibi kutluyorum. Bu emek inşallah güzel bir şekilde sonuçlanacak. Tüm velilere evlatları ile güzel, mutlu bir gelecek diliyorum. İnşallah buradaki yavrularımız Türkiye’nin geleceği olurlar, ülkemize emek verirler, diğer okulların yetiştirdiği çocuklar gibi yurt dışına gitmez, beyin göçü yaşamazlar. Bu heyecan gücümüze güç kattı. Mevcut olan itibarımız iyice arttı” diye konuştu.

“Ana kucağından üniversiteye bir yol haritası çizdik”

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından İHA muhabirine konuşan EGEBİL Okulları Genel Müdürü Faruk Tatar, “Egebil Okulları 21. Yüzyılın öğrenci, veli ve öğretmen analizine göre tasarlanmış, yedi yıldır üzerinde çalışılan büyük bir projedir. Bu büyük projeyi aslında iki yıl önce hayata geçirdik. Fakat temellerini yedi yıl önce attık. Dünyaya baktığınız zaman güçlü şirketler artık şirket evliliği yapıyor. Dolayısıyla biz de buradan yola çıktık ve yüksek öğretimi, ortaöğretimi, ilköğretimi ve okul öncesini bir araya getirdik. Kısacası ana kucağından üniversiteye bir yol haritası çizdik. Buna başlarken Türkiye’yi kucaklamamız gerekiyordu. Türkiye’deki anne ve babanın gelir durumlarına ve çocukları ile ilgili hedef ve hayallerine bakmamız gerekiyordu. Bir diğer taraftan da dünyayı gelecekte nasıl bir gelecek bekliyor. Bu süreçleri kontrol ederek eğitimden, sanattan networkten bir puzzle birleştirdik” şeklinde konuştu.

“Tabiri caizse Kocaeli’ye ezber bozmaya geldik”

Türkiye’nin birçok ilinde EGEBİL Okulları’nın var olduğunu belirten Faruk Tatar, “Bugün Türkiye’nin birçok noktasında varız. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Denizli’de ve en son artık Kocaeli’de de varız. Kocaeli bizim çok önemsediğimiz bir ilimiz. Çünkü Kocaeli genç nüfusu çok fazla olan bir sanayi kenti. Kocaeli’deki bu sanayinin sürdürülmesi için bizim de Kocaeli’ye gelmemiz gerekiyordu. Kocaeli için çok şeyi masaya yatırdık ve en son bu okulla yürümeye karar verdik. Çünkü bu okul, 15 bin metrekare kapalı alana sahip, bütün sosyal yaşam alanlarının içerisinde mevcut olduğu bir eğitim evi. Yarı olimpik yüzme havuzundan buz pistine kadar birçok sportif alan; yüzyılın atölyeleri dediğimiz robotik, kodlama ve bilişim atölyeleri, stem laboratuvarlarına ve sosyal yaşam alanlarına sahip mükemmel bir yapı. Ayrıca, tabiri caizse Kocaeli’ye ezber bozmaya geldik. Ayrıca, okulumuz anasınıfından lisesine kadar bin 500 kontenjanlı bir okul” ifadelerinde bulundu.

Yapılan tanıtım toplantısı, zeybek gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Murat Kanber - Uğur Konuk