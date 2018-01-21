Kontrol noktasından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesi girişi Asri Mezarlık önünde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan kamyonet içerisinde bulunan şahısların yapılan kimlik sorgusunda araç içinde oturan S.A. isimli şüphelinin yaralama ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından arama kaydı olduğu tespit edilmesi üzerine şahsın yakalanması için araç yanına yaklaşıldığında araç şoförü F.K. aracı yol kontrol noktasından kaçırdı. Araç yapılan takip sonucu Söke ilçe merkezinde yakalandı.

Şüphelilerden S. A. üzerinde yapılan aramada kristal tabir edilen yaklaşık 50-60 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Mehmet Barlas

