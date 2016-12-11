Olay Osmangazi İlçesi’ne bağlı İnönü Caddesi Demirtaşpaşa Meslek Lisesi karşısında gece 03.00 civarında meydana geldi. Kerim Ş. yönetimindeki 16 SKM 92 plakalı araç kontrolden çıkarak, otel camına çarptıktan sonra, bariyerlere çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan şoför Kerim Ş. olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Araçtan yaralı olarak çıkan Özden A. şoför arkadaşı Kerim Ş’yi ambulansta görmek için ısrarcı olunca polis ekipleri tarafından zor sakinleştirildi. Özden A. “Maçı seyrettik. Çorba içmeye gidiyorduk. Hiçbir şeyin farkına varmadan bu kaza meydana geldi. Ben arkada koltukta telefonumla uğraşırken anlamadan sadece sesi duydum, kaza yapmışız” dedi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan Kerim Ş. Çağdaş Ş. Salih D. ve Özden A. Bursa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayın geç saatlerde olması ve trafiğin boş olması olası bir tehlikeyi önledi.

Samet Doğru - Yusuf Ali Arslan

