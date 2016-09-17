Kaza 22.30 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 35’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadir P. idaresindeki 06 FF 4544 plakalı otomobil, köy yolundan anayola çıkan Aydın T. yönetimindeki 42 FL 350 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hasar gören araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılar,kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa Beşer