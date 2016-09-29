Terör örgütü PKK’nın son dönemlerde başta korucular olmak üzere güvenlik güçlerine yönelik arttırdıkları saldırıları, korucuları teyakkuza geçirdi. Terörle mücadelede, asker ve polisle birlikte yoğun çaba sarf eden korucular, teröristlere geçit vermiyor. Siirt’te ağır silahlar kuşanan ve gece gündüz demeden hareket halinde olan korucular, operasyona çıkıp, nöbet tutup, yol kontrolü yaparak, bulundukları bölgenin güvenliğini sağlıyor.

“Hepsi defolup, gidecek”

Koruculuk da yapan Siirt Bayraktepe Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail Şehitoğlu, son dönemde artan terör saldırılarında güvenlik kuvvetleriyle omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi. Şehitoğlu, "Biz kahraman köy korucuları olarak 30 senedir güvenlik güçlerimizle vatanın bu topraklarında PKK terörüne karşı çatışıyoruz. Bu mücadelede de büyük bedeller verdik. Kanımızın son damlasına kadar bayrağımız için vatanımız ve milletimiz için dimdik ayakta duracağız ve bütün kötü güçlere karşı mücadelesini sürdüreceğiz. PKK terörünün sonu kahraman Kürtlerin ve korucuların elinden olacaktır. Devletimizin ve hükümetimiz DEAŞ, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı göstermiş olduğu bu mücadele kararlılıkla sürdürülürse hepsinin sonu olacak. Hepsi de defolup gidecek bu ülkeden" dedi.

“Savunma pozisyonundan çıktık”

Son iki haftada 20'ye yakın korucunun şehit olduğunu dile getiren Şehitoğlu, "Gün geçtikçe korucularımız PKK terörüne karşı mücadele ederek şehit oluyor. Bu mücadeleyi etkinleştirmek için koruculara ağır silahlarla donatılmalı, gereken haklar verilmeli. Özellikle korucu noktalarda özel güvenlik önlemleri alınmalı. Şuana kadar hep savunmadaydık. Ama bundan sonra evimizde teröristlerin gelmesini beklemeyeceğiz. Çünkü teröristler gelip vurup kaçıyordu. Ama bundan sonra dağ dağ, mağara mağara, in in PKK arayarak avlayacağız. Özlük haklarımızın iyileştirilmesi için 'geçici' ve 'köy' ibarelerinin kaldırılması gerekir. 30 senelik bir sistem geçici olamaz" diye konuştu.

Metin Şehitoğlu adlı korucu ise, bu işi gönüllüden yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Ancak bizim istediğimiz, PKK terörüne maskara olmamak için özlük haklarımızın verilmesi ve geçici sıfatının kaldırılıp yerine kalıcı olmasını bekliyoruz" dedi

Mehmet Niyazi Deniz