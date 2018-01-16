Kosovalı Sırp siyasetçi öldürüldü

Kosova’daki Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver Ivanovic, Mitroviça’nın kuzeyindeki ofisinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hareket halindeki bir arabadan bilinmeyen kişiler tarafından parti bürosunun kapısında silahlı saldırıya uğrayan Ivanovic, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kosova’da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde tanınan İvanoviç 64 yaşındaydı. Cinayetin arkasında kimin olduğu ise henüz bilinmiyor.

İvanoviç, Sırpların Kosova'daki seçimlerde daha fazla aktif olmasında ısrar eden bir siyasetçiydi. Ayrıca Sırpları Kosova toplumuna daha iyi entegre etmek amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışıyordu.

Öte yandan, geçen yılın Temmuz ayında Ivanovic'in arabasına silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Büşra Altınkaya