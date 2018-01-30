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Köy meydanına bayrak diken çocuklar Ankara’da

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayalık köyünde meydana Türk bayrağı dikerek nöbet tutan öğrencileri, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Murat Şener karne hediyesi olarak Ankara’ya gönderdi.

Köy meydanına bayrak diken çocuklar Ankarada

30 Ocak 2018 23:34
Köy meydanına bayrak diken çocuklar Ankara’da - Tıkla İzle

 
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayalık köyünde yaşayan bir grup öğrenci yerde buldukları Türk bayrağını köy meydanında dikip nöbet tutma görüntülerinin ulusal kanallarda yer almasının ardından Kaymakamı aynı zamanda Belediye Başkanvekili Murat Şener karne hediyesi olarak öğrencileri Ankara’ya gönderdi. Gezi turunun birinci günü 5 yıldızlı bir otelde ağırlanan öğrenciler Kahraman Kazan belediyesi, Anıtkabir, Ankara kalesi, harikalar diyarı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Atakule, Göksu Parkı’nı gezecekler. Otelde akşam yemeği sonrası Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ la beraber hatıra fotoğrafları çeken öğrencilere bir karne hediyesi olarak da birlikte maç yapma sözünü aldılar. Bakan Aşkın Bak çocuklar için maç ayarlayacağını ve beraber top oynayacaklarını belirtti. Öğrencilerden Ahmet Adıyaman Ankara’ya ilk defa geldiğini çok mutlu olduğunu söyledi. Adıyaman, ‘’Yerde bulduğumuz bayrağı yıkadıktan sonra köy meydanında dikince Beytüşşebap kaymakamımız Murat Şener bizi Ankara’ya göndereceğini söylemişti ve gönderdi. Şimdi çok heyecanlıyız yarın çok yere gideceğiz” dedi.
4 günlük Ankara gezisinin ilk günü çeşitli yerlerde yemekler yiyen öğrencilere esnaf sahip çıktı. Bayrakla beraber hatıra fotoğrafları çektirdi. 

Serdar Gükçe

 

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