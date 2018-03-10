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Köylünün heyelan korkusu

Karabük'ün Kızılcaören köyünde aşırı yağışlar sonrası yamaçtan kopan dev kayalar köylülerin korkulu rüyası oldu. Meydana gelen heyelan nedeniyle kopan taş ve kayalar bir evin garajın üzerine düşerek hasar verdi.

Köylünün heyelan korkusu
Köylünün heyelan korkusu - Foto Galeri

10 Mart 2018 16:01
Köylünün heyelan korkusu - Tıkla İzle

Merkeze bağlı Kızılcaören köyüne bağlı Yeni Mahallede yağışlarla birlikte köyün üst kısmındaki tepede bulunan dev kayalar aşırı yağışlar sonrası yerlerinden koparak düşmeye başladı. Yumuşayan toprak nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası kopan tonlarca ağırlıktaki dev kaya ve taş parçaları tarım aletlerinin bulunduğu Mustafa Bozkurt isimli şahsa ait garajın üstüne düşerek zarar verdi. 

40 haneli köyün muhtarı Sebahattin Biçim, yaşanan olay sonrası İl Özel İdare ve AFAD ekiplerine bilgi verdiklerini ve ekiplerin inceleme yaptığını söyledi. 

Biçim, ekiplerin ilk incelemesinde kaymaların üst tarafta bulunan su deposundan kaynaklanan kaçaktan olabileceğini söylediklerini kaydederek, “ Bunun üzerine iş makinesi getirerek su deposundan çıkan boruların bulunduğu alanları kazdık. Bizim bu bölgeler heyelan bölgesi. Buralardan tuzlu suda çıkıyor. Şiddetli yağışlar sonrası böyle bir durum ortaya çıktı. Burası taşlık bir bölge. Her an tamamen aşağıya gelebilir. Köylülerin tek isteği yetkililerin burası ile ilgili biran önce önlem alınmasını istiyor. Köylümüz evinde tedirgin yatıyor. Bu yağmur bugünlük olacak bir şey değil yarında olabilir. Nasıl çözülecekse bu işin bir anca çözülüp köylümüzün rahatlatılması gerekiyor” dedi. 

Etiketler: heyelan

 

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